POL-EN: Gevelsberg: Täter versprüht nach Ladendiebstahl Reizgas und flüchtet.- mehrere Personen verletzt

Gevelsberg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl versprühte der männliche Täter Reizgas im Geschäft und verletzte damit mehrere Personen. Am 15.05.2025, gegen 16:20 Uhr, stellte der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Mittelstraße über Videoaufzeichnungen einen Diebstahl in der Filiale fest. Der augenscheinlich männliche Tatverdächtige legte eine Flasche mit einem alkoholhaltigen Getränk in seinen mitgeführten Rucksack. An der Kasse bezahlte er jedoch lediglich die Waren aus dem Einkaufswagen. Kurz darauf passierte er den Kassenbereich mit der nicht bezahlten Tatbeute im Rucksack. Dadurch wurde ein Alarmsignal ausgelöst. Der Ladendetektiv sprach den Täter an und bat ihn in sein Büro. Beim Gang in Richtung des Büros versprühte der Tatverdächtige ein mitgeführtes Reizgas (Pfefferspray). Daraufhin flüchtete der Täter mit der Tatbeute im Rucksack fußläufig in Richtung Gevelsberger Hauptbahnhof. Durch den Einsatz des Pfeffersprays werden zahlreiche Personen, die sich als Kunden in der Filiale befanden, leicht verletzt. Der Ladendetektiv erlitt Verletzungen im Gesicht und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Filiale wurde für mehrere Stunden gesperrt. In enger Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Rettungsdienst erfolgte eine schnelle Erstversorgung der leicht verletzten Personen.

Der männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

-Ca. 30 bis 40 Jahre alt -Glatze -Vollbart -Kariertes Hemd in blau/weiß -Deutsche Sprache

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise melden Sie bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100.

