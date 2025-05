Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Kleintransporter - Bus kippt auf die Seite - mehrere Personen verletzt.

Sprockhövel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 15.5.2025, gegen 13:00 Uhr, auf der Haßlinghauser Straße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 50-jähriger aus Hagen mit seinem Kleintransporter der Marke Citroën die Vorfahrt eines Linienbusses, welcher die Haßlinghauser Str. in Fahrtrichtung Glückauf-Allee befuhr. Der Transporter bog von der Hombergstraße auf die Haßlinghauser Straße ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Linienbus. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Kleintransporter von der Fahrbahn abkam, einen Weidezaun durchbrach und auf einem Feld stoppte. Der Linienbus geriet in den Straßengraben und kippte um. Im Bus befanden sich neben dem 40-jährigen Fahrer aus Sprockhövel noch weitere Fahrgäste. Im Bus wurden vier Personen leicht verletzt, darunter Fahrgäste aus Hattingen, Sprockhövel und Hagen (24 Jahre, 74 Jahre, 20 Jahre). Der 50-jährige Fahrer des Kleintransporter wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Alle Personen kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Haßlinghauser Straße komplett gesperrt. Es gab umfangreiche Straßensperrungen, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Der Bus musste durch eine Spezialfirma geborgen werden. Der gesamte Einsatz in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell