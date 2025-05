POL-EN: Hattingen: Einbruch in Restaurant- Bargeld gestohlen

Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in einen Imbiss an der Raabestraße kam es am 14.05.2025, zwischen 00:00 Uhr und 06:20 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Hintertür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr