Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Eiscafe- Scheibe eingeschlagen- maskierter Täter flüchtet

Wetter (ots)

Ein maskierter Täter flüchtete nach einem Einbruch in ein Eiscafé in der Carl-Böhnhoff-Str. am 15.05.20255, gegen 04:10 Uhr, mit einem silbernen Pkw der Marke Audi in Richtung Kaiserstraße. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Täter eine Scheibe ein und gelangte so in die Räumlichkeiten des Eiscafés. Dort suchte er nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Einbruch und flüchtenden Täter festgestellt und umgehend die Polizei informiert. Aktuell liegen noch Hinweise vor, dass weitere Täter an der Tat beteiligt waren.

Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Bart - Schwarze Sturmhaube

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

