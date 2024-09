Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 13.09. bis zum 15.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigungen an mehreren Pkw im Stadtgebiet In der Brommystraße im OT Heppens kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag zu Sachbeschädigungen an zwei dort abgestellten Pkw. Hierbei beschädigten die bislang unbekannten Täter vornehmlich mehrere Reifen an den tatbetroffenen Fahrzeugen. Im gleichen Tatzeitraum wurden an Fahrzeugen in der Bremer Straße und Marktstraße im OT Bant ebenfalls die Reifen und darüber hinaus auch die Außenspiegel beschädigt bzw. wurde dies versucht. Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss berauschender Mittel Am Samstag, dem 14.09.2024, gg. 17:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland der Führer eines E-Scooters auf, der die Widukindstraße im OT Heppens befuhr. Im Zuge der folgenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

