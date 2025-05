Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - ein schwerverletzter Kradfahrer nach Alleinunfall

Breckerfeld (ots)

Am 16.05.2025, gegen 17.54 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Wuppertaler die L699 auf seinem Krad Yamaha. In einer Kurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte er sich schwer, so dass er nach der Erstversorgung vor Ort einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt wurde. Das Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt.

