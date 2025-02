Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin übergibt Schmuck an Betrüger

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Freitag (14.02.) wurde eine 88-jährige Bergisch Gladbacherin um mehrere tausend Euro betrogen. Laut ihren Angaben wurde sie an diesem Tag ab circa 16:00 Uhr mehrfach von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei Bergisch Gladbach ausgab. Weiter gab dieser gegenüber der Seniorin an, dass sich eine Einbrecherin in ihrem Umfeld aufhalten würde, weshalb man nun ihren Schmuck auf Fingerabdrücke überprüfen wolle.

Im Laufe des Telefonates wurde die Bergisch Gladbacherin zunehmend unter Druck gesetzt. Wenig später klingelte eine unbekannte Frau an ihrer Wohnungstür in Heidkamp und gab an, die Schmuckgegenstände nun überprüfen zu wollen. Trotz anfänglicher Zweifel übergab die Seniorin schließlich Schmuck mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Als die unbekannte Frau jedoch nicht mit dem Schmuck zurückkam, fiel der Betrug auf und die 88-Jährige alarmierte die Polizei.

Die Abholerin war laut Aussagen der Seniorin ungefähr 20 bis 27 Jahre alt, circa 1,65m groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt der Übergabe trug sie braune hochgesteckte Haare, einen schwarzen Blazer sowie eine schwarze Hose.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Angaben zu der unbekannten Abholerin machen können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell