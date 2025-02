POL-RBK: Leichlingen - Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstagvormittag (15.02.) ist die Polizei zu zwei Tatorten gerufen worden, an denen Unbekannte in der vorangegangenen Nacht unter anderem die Mittelkonsolen aus den Fahrzeugen entwendet haben. In der Mendelssohnstraße in Schildgen wurde die Scheibe der Fahrertür eines Pkw der Marke BMW eingeschlagen und anschließend sowohl die Mittelkonsole als auch das Navigationsgerät entwendet. Die Tat ...

