Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Polizeikommissariat Jever

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort: Am Freitag, zwischen 07.40 Uhr und 12.40 Uhr, steht in der Schulstraße in Tettens ein blauer VW Bulli ordnungsgemäß geparkt in einer Parklücke. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken aus seiner Parklücke den Bulli und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: In den frühen Morgenstunden des Samstages, gegen 04.10 Uhr, wird eine Polizeistreife auf der Kreisstraße 294 in Schortens auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit einem ungewöhnlichen elektrisch angetriebenen, fahrradähnlichen Zweirad unterwegs ist. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass das Fahrzeug eine Trittunterstützung bis zu 60 km/h besitzt und zusätzlich noch ein Modus gewählt werden kann, welcher das Fahrzeug ohne zu treten beschleunigt. Zudem wird das Zweirad ohne ein Versicherungskennzeichen geführt. Ein solches Fahrzeug ist in der Form im Bundesgebiet nicht zulässig. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt. Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren eingeleitet. Auch den Fahrzeughalter erwartet ein Strafverfahren, da er die Nutzung des Zweirades duldete bzw. zuließ. Trunkenheit im Verkehr: In der Bismarckstraße in Hohenkirchen, kontrollieren Polizeibeamte 21.06.25, gegen 00:27 Uhr einen Pkw. Hierbei wird festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeugführer Alkoholgeruch in seiner Atemluft hat. Ein Test am Alcomaten ergibt bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille. Gegen den jungen Mann wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in dessen Verlauf er mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen muss. Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort: Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wird vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke, ein blauer Pkw Honda Jazz beschädigt, welcher am Freitag, zwischen 06.45 Uhr und 13.00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever geparkt war. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-74490. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: Am Samstag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 75jährige Fahrzeugführerin beim Einfahren in die Bahnhofstraße in Schortens einen 34jährigen Motorradfahrer und seine 36jährige Sozia. Die beteiligten Motorradfahrer wurden durch den Zusammenstoß über die Motorhaube geschleudert und leicht verletzt. Die Sozia wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste im Halterauftrag abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Bahnhofstraße einseitig gesperrt werden. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell