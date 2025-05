POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Diebstahl

Bad Nenndorf (ots) - (eic) Üblicherweise sucht die Polizei bei einer Verkehrsunfallflucht den namensgebend "flüchtigen" Verursacher zu einem Schaden an einem Fahrzeug. In Bad Nenndorf ist aktuell ein umgekehrter Sachverhalt Gegenstand der Ermittlungen. Am gestrigen Dienstag, den 06.05.2025, gegen 10:30 Uhr ereignete sich in der Bornstraße nahe der Einmündung zur ...

mehr