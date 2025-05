Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radlader

Uchte (ots)

Woltringhausen (ZIE)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radlader ereignete sich am 07. Mai 2025 gegen 13.35 Uhr in Woltringhausen auf der Kreisstraße 25. Im Bereich der dort derzeit befindlichen Baustelle an der Bushaltestelle "Woltringhausen/Abzw. Wilhelmshöhe" befuhr ein 59jähriger Mann aus Dörverden mit einem Radlader den Baustellenbereich in FR Woltringhausen/Zentrum. Von der Straße beabsichtigte er sodann nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen nachfolgenden Pkw, der von einem 56jährigen Mann aus Jersbek geführt wurde. Dieser war im Begriff den Radlader zu überholen. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen und am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Am Radlader entstand offenbar kein Schaden. Da beide Beteiligte sich gegenseitig ein Fehlverhalten vorwarfen wurde der Verkehrsunfall von der Polizei Stolzenau aufgenommen.

Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau unter Tel. 0576190200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell