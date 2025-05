Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sparschwein aufgefunden

Tatort gesucht

Bild-Infos

Download

Marklohe, OT: Lemke (ots)

(opp) Bereits am 10. April 2025 wurden in der Wetterschutzhütte in der Lemker Marsch ein rotfarbenes zerschlagenes Sparschwein mit Aufdruck "Spar-Kasse" sowie leere Schmuckschatullen aufgefunden. Trotz intensiven Bemühungen konnten die Gegenstände einem Tatgeschehen bislang nicht zugeordnet werden. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten dahingehend um Hinweise unter der Telefonnummer 05021/924060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell