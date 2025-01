POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grünwettersbach - Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall mit Winterdienst-Fahrzeug

Karlsruhe (ots) - Ein 27-jähriger Mann wurde bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag Opfer einer Messerattacke auf der Ettlinger Straße in Karlsruhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 27-Jährige am 30.12.2024, kurz vor 24:00 Uhr zu Fuß auf der Ettlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof gegangen sein. Unter den Arkaden am Ettlinger-Tor-Platz 3 sei er auf ...

mehr