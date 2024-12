LPI-SHL: Das Beratungsmobil der Polizeilichen Beratungsstelle stoppt in Hildburghausen

Hämbach (ots) - Am Freitagmittag kam es auf der B 62 zu einem Unfall mit hohen Sachschaden. Die Fahrerin eines Opel Corsa wollte von Hämbach kommend am Abzweig Kaiseroda nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Grandland. Dessen Fahrer versuchte auszuweichen, überfuhr dabei die dortige Verkehrsinsel und kam anschließend in der Leitplanke zum Stehen. Der Schaden am Grandland beträgt ca. 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr