Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 19.06.2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort geparkter schwarzer Kia wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell