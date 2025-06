Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei bittet um Hinweise nach tödlichem Brand in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Montagmorgen, dem 23. Juni 2025, kam es in der Marktstraße 81 in Wilhelmshaven zu einem folgenschweren Brand. Dabei wurde ein vierjähriges Kind so schwer verletzt, dass es wenig später im Krankenhaus verstarb. Drei weitere Kinder sowie vier Erwachsene erlitten Verletzungen. Unter den Verletzten befindet sich auch die Mutter des verstorbenen Kindes, die leichte Verletzungen davontrug. Gegen 2:00 Uhr wurde die Polizei Wilhelmshaven über eine starke Rauchentwicklung in einem leerstehenden, ehemaligen Spielwarengeschäft informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Feuerwehr Wilhelmshaven bereits vor Ort und führte intensive Lösch- sowie Evakuierungsmaßnahmen durch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Unrat und Sperrmüll im Eingangsbereich des leerstehenden Geschäftes im Erdgeschoss eines Wohngebäudes in Brand gesetzt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg geht in enger Zusammenarbeit mit der Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Vier Erwachsene und vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren konnten von der Feuerwehr aus demGebäude gerettet und der medizinischen Versorgung zugeführt werden. Alle vier Kinder wurden notfallmedizinisch erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein Kind erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Die übrigen drei Kinder wurden in den frühen Morgenstunden in Kliniken nach Düsseldorf, Bremen und Oldenburg verlegt. Zwei Kinder befinden sich außer Lebensgefahr, der sechsjährige Sohn der Familie ist weiterhin in Lebensgefahr. Zwei der verletzten Erwachsenen konnten das Krankenhaus bereits am gestrigen Tag wieder verlassen. Die betroffenen Wohnungen sind aktuell unbewohnbar.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Erste Befragungen ergaben Hinweise auf einen bislang unbekannten PKW, der sich zur Brandzeit - zwischen 2:00 und 2:15 Uhr - im Bereich Marktstraße / Börsenstraße aufgehalten haben soll. Es soll sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei fragt daher: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, insbesondere zwischen 2:00 und 2:15 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich Marktstraße / Börsenstraße gemacht? Wer kann Angaben zu dem beobachteten Fahrzeug oder dessen Insassen machen?

Auch Hinweise zu ungewöhnlichen Geräuschen, Personen oder sonstigen Auffälligkeiten könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell