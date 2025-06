Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrtsverletzung auf der Bundesstraße - Motorradfahrer schwer verletzt - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 24.06.2025, gegen 16.25 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße 6353 / Bundesstraße 518 und Bundesstraße 317 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Der Motorradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer kam von der Bundesstraße 317 und bog an der Einmündung zur Kreisstraße 6353 / Bundesstraße 518 nach links in die Wehrer Straße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Motorradfahrer, welcher die Wehrer Straße in Richtung Bundesstraße 518 befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad und der Fahrer wurden nach links abgewiesen. Das Motorrad kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke. Der 24-Jährige wird von dem Motorrad abgeworfen und rutschte im weiteren Verlauf unter der Schutzplanke durch. Mit schwersten Verletzungen wurde der 24-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

