BPOL-BadBentheim: Freundschaft bewahrt 45-Jährigen vor dem Gefängnis - Bekannter bezahlt 5.500 Euro Geldstrafe

Haren (Ems) (ots)

Die Bundespolizei hat Mittwochabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der Mann war der Justiz aus einer Verurteilung wegen Diebstahls noch 5.500 Euro schuldig. Da der 45-Jährige die Geldstrafe nicht selbst begleichen konnte, half ihm ein Freund aus und bewahrte ihn vor dem Gefängnis.

Der 45-jährige Deutsche war Mitfahrer in einem aus den Niederlanden kommenden PKW. Bundespolizisten hatten das Auto gegen 18 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der B408 in der Ortschaft Rütenbrock angehalten und kontrolliert.

Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 45-Jährige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Im Jahr 2021 war der Mann wegen Diebstahls rechtskräftig verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 5.500 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen.

Weil er die Strafe nicht selbst begleichen konnte, bezahlte ein guter Freund die ausstehende Geldstrafe in voller Höhe bei der Polizei an seinem Wohnort. Dadurch konnte der 45-Jährige den drohenden Gefängnisaufenthalt vermeiden und durfte seine Reise schließlich fortsetzen.

