Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Vorwurf des schweren Landfriedensbruch - Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Grenzkontrolle festgenommen

Bild-Infos

Download

Schüttorf (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 35-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Ihm wird Landfriedensbruch im besonders schweren Fall vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der eritreische Staatsangehörige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen im Bahnhof Bad Bentheim gegen 19:55 Uhr kontrolliert.

Die polizeiliche Überprüfung der Personalien des 35-Jährigen ergab, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Ihm wird vorgeworfen sich im Juli 2023 aus einer größeren Menschenansammlung heraus an Gewalttätigkeiten gegen Personen und Sachen beteiligt zu haben.

Da der Mann offenbar untergetaucht war um sich dem Strafverfahren zu entziehen, hatte das zuständige Amtsgericht die Untersuchungshaft angeordnet. Nach seiner Verhaftung verbrachte der Mann eine Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell