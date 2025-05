Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Schreckschusswaffe Axt und Brecheisen im Bus erwischt

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 24-jährigen Reisenden erwischt, der in seinem Rucksack eine Schreckschusswaffe, eine Axt und ein Brecheisen dabeihatte.

Der 24-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 20:50 Uhr abends auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert.

Bei der Kontrolle des Mannes nahmen die Beamten der Bundespolizei einen leichten Marihuana Geruch wahr. In seinem mitgeführten Rucksack entdeckten die Beamten dann eine Kleinstmenge an Drogen, eine Schreckschusspistole sowie eine Axt und ein Brecheisen. Die zum Führen dieser Waffe erforderliche Erlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen.

Die Bundespolizei nahm dem Mann die Drogen und die gefährlichen Gegenstände ab und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell