Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Fulda (ots)

Unfall auf der A7. Fahrzeug kommt auf der Mittelbetonleitwand zum Erliegen

Fulda - Am Donnerstag, den 26.06.2025, gegen 18:50 Uhr kam es auf der A7, kurz nach der Anschlussstelle Hünfeld Schlitz, in Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Fulda geriet auf regennasser Fahrbahn mit seinem PKW ins Schleudern. Hierbei kollidierte der BMW mit einem 31-jährigen Skoda-Fahrer und dessen Beifahrer aus dem Landkreis Mittenberg, so dass beide Fahrzeuge auf Grund des Unfallgeschehens auf der linken Fahrspur zum Stehen kamen. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Auch der Rettungshubschrauber, Christopher 28, war im Einsatz. Dieser konnte aber auf Grund der leichten Verletzungen der Beteiligten nach kurzer Zeit wieder abfliegen. Die Freiwillige Feuerwehr Hünfeld sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Zur Abklärung der Unfallfolgen wurden die Unfallbeteiligten vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Gegen 21:15 Uhr war der Unfall aufgenommen und der Verkehr konnte wieder auf allen drei Spuren freigegeben werden.

Auth, PHK

Polizeiautobahnstation Petersberg

