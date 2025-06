Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bauwagen - Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bauwagen

Alsfeld. Unbekannte hebelten zwischen Dienstag (17.06.) und Dienstag (24.06.) die Eingangstür eines Bauwagens auf, der in der Straße "Im Grund" steht. Sie durchsuchten das Innere und flüchteten nach aktuellen Erkenntnissen ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Ein Vereinsheim in der Straße "Zur Schwalmau" in Eudorf war zwischen Sonntag (22.06.) und Mittwoch (25.06.) Ziel unbekannter Täter. Über ein Fenster verschafften sie sich unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten, wo sie eine geringe Menge Münzgeld entwendeten und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell