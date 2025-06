Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit einem Leichtverletzten auf der A 66

Fulda (ots)

Flieden. Am Mittwoch (25.06.), gegen 15:20 Uhr, kam es auf der A 66, von Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Fulda, kurz nach der Anschlussstelle Flieden zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 60-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem Seat Ibiza den linken Fahrstreifen, um einen LKW zu überholen, als plötzlich das Fahrzeug ins Schlingern geriet. Hierbei zog das Fahrzeug nach links und kollidierte dort mit der Leitplanke. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen und kam nach einer Drehung auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfallgeschehen nur leicht verletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann davon ausgegangen werden, dass der Unfall durch eine Reifenplatzer ausgelöst wurde. Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Zudem wurde ein Notarzt per Hubschrauber zur Unfallstelle gebracht. Dieser konnte aber aufgrund der leichten Verletzungen des Fahrers nach kurzer Zeit wieder abfliegen. Die Feuerwehr Flieden sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Zur Abklärung der Unfallfolgen wurde der Unfallfahrer vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Gegen 16.30 Uhr war der Unfall aufgenommen und der Verkehr konnte wieder auf beiden Spuren freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell