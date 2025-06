Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von Montag (16.06.) bis Dienstag (24.06.) einen grauen Audi A5 Sportback beschädigt. Dieser war in einer Tiefgarage in der Straße "Klaustor" geparkt. Hierbei entstand am Kotflügel, der Stoßstange und der hinteren Felge der Fahrerseite ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bebra. Am Dienstag (24.06.), im Zeitraum von 06 bis 20.45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Polo, der in der Karlstraße am Straßenrand geparkt war, auf der linken Fahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jeden andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Rotenburg)

