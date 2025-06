Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beschädigung einer Gedenktafel - Versuchter Einbruch in Lagerhalle - E-Scooter entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Beschädigung einer Gedenktafel

Bad Hersfeld. Eine an der alten Stadtmauer am Schillerplatz angebrachte Gedenktafel wurde in einem nicht bekannten Zeitraum von Unbekannten beschädigt. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Montagmorgen (23.06.), gegen 8 Uhr. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Neuenstein. Unbekannte versuchten sich zwischen Freitag (20.06.) und Dienstag (24.06.) gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Lingenfeld" in Obergeis zu verschaffen, indem sie sich an einer Nebeneingangstür zu schaffen machten. Da die Tür den Einbruchsversuchen stand hielt, ließen die Langfinger von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Am Dienstag (24.06.) entwendeten Unbekannte zwischen 8 Uhr und 13 Uhr einen vor einer Schule im Geistalweg gesicherten E-Scootern. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Zamelux Green" hat einen Wert von rund 360 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

