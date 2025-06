Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter PKW-Fahrerin

Alsfeld (ots)

Am Dienstag, den 24.06.2025, befuhr eine 55-jährige PKW-Fahrerin gegen 17:30 Uhr die Neue Straße in Romrod aus Richtung Nieder-Breitenbach kommend. Aus ungeklärten Gründen fuhr die Fahrzeugführerin in Höhe der Hausnummer 10 plötzlich nach links in die Fahrspur des Gegenverkehrs. Ein medizinischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen, woraufhin die beiden PKW kollidierten. Das Fahrzeug der PKW-Führerin wurde durch den Zusammenstoß aufgeladen, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es kam zu einem Sachschaden von rund 20.000,- EUR.

Gefertigt:

(Polizeistation Alsfeld, Gill, POK'in)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell