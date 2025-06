Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Verkehrszeichen - Autos zerkratzt - Baumaschinen und Diesel entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Verkehrszeichen

Freiensteinau. Unbekannte entwendeten im Zeitraum bis Montagmorgen (23.06), gegen 8.15 Uhr, das STOP-Schild an der Kreuzung L3178 / L3181 von Gunzenau kommend in Richtung Ober-Moos. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autos zerkratzt

Lauterbach. Im Zeitraum von Sonntag (22.06), 14 Uhr, bis Montag (23.06), 12 Uhr, zerkratzten Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand einen weißen Dacia Sandero, der in der Straße "Goldhelg" geparkt war. Auch ein in der Beethovenstraße geparkter schwarzer Mercedes CLC wurde am Montag (23.06), zwischen 9 bis 20.30 Uhr, durch Kratzer an der Beifahrertür beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden von rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baumaschinen und Diesel entwendet

Schotten. Von einer Baustelle an der L 3338 zwischen den Ortsteilen Sichenhausen und Breungeshain entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch (18.06.) und Montag (23.06.) aus den Tanks verschiedener Baumaschinen Dieselkraftstoff im Wert von rund 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

