POL-PPWP: Abends Alkohol, morgens Führerschein weg

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Einbrüche sind der Polizei am Montag gemeldet worden. In allen Fällen richteten die Täter Sachschaden an, nahmen aber wenig oder gar nichts mit. In der Straße "Alte Brücke" verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und drangen dort gewaltsam in zwei gegenüberliegende Wohnungen ein. In einem Fall konnte der Bewohner nach einer ersten Überprüfung sagen, dass ...

mehr