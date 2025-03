Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Einbrüche am helllichten Montag

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Einbrüche sind der Polizei am Montag gemeldet worden. In allen Fällen richteten die Täter Sachschaden an, nahmen aber wenig oder gar nichts mit.

In der Straße "Alte Brücke" verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und drangen dort gewaltsam in zwei gegenüberliegende Wohnungen ein. In einem Fall konnte der Bewohner nach einer ersten Überprüfung sagen, dass nichts gestohlen wurde. Im zweiten Fall konnte lediglich festgestellt werden, dass mehrere Schubladen offenstanden. Ob etwas fehlt, ist noch unklar.

Zurück blieb aber bei beiden Einbrüchen ein Schaden an der Wohnungstür. Die Tatzeit liegt zwischen 5.20 und 14.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Auch in der Straße "Am Heiligenhäuschen" mussten Anwohner am Montagnachmittag feststellen, dass sie während ihrer Abwesenheit ungebetene Besucher hatten. Ihre Tür war aufgehebelt und die Wohnung teilweise durchwühlt worden. Merkwürdigerweise ignorierten die Eindringlinge offensichtliche Wertgegenstände und nahmen lediglich einen geringen Bargeldbetrag mit.

In der benachbarten Wohnung wurde ebenfalls eingebrochen und die Räume durchsucht. Hier stahlen die Täter eine Armbanduhr der Marke Tommy Hilfiger. Weitere Gegenstände blieben unberührt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Auch hier liegt in beiden Fällen die Tatzeit am Montag zwischen 8.45 und 14.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |cri

