POL-PPWP: Wegen Geld Bekannten geboxt

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23. März) in der Fliegerstraße an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Am Sonntagmittag stellte die Halterin des Opel Meriva fest, dass jemand die beiden Scheibenwischblätter an der Frontscheibe gestohlen hat. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in ...

mehr