Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe klauen Scheibenwischerblätter

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23. März) in der Fliegerstraße an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Am Sonntagmittag stellte die Halterin des Opel Meriva fest, dass jemand die beiden Scheibenwischblätter an der Frontscheibe gestohlen hat.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell