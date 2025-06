Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Sachbeschädigung - Verkehrsschild entwendet - Fingerabdrücke überführen Randalierer

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Im Stadtteil Hohe Luft entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (18.06.) und Montagvormittag (23.06.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WAK-RR 92" von einem roten VW Golf, der in der Wollweberstraße geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Kirchheim. Unbekannte besprühten in einem nicht bekannten Zeitraum eine Scheune im Sonnliedweg in Gershausen mit schwarzer Farbe. Festgestellt wurde die Schmiererei am Montag (23.06.). Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsschild entwendet

Ronshausen. Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch (18.06.) und Montag (23.06.) in der Gutenbergstraße das Verkehrszeichen 123, welches eine vorübergehende Baustelle beziehungsweise Arbeitsstelle kennzeichnet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fingerabdrücke überführen Randalierer

Bad Hersfeld. Anhand von Fingerabdrücken konnte ein 20-Jähriger aus Ludwigsau überführt werden. Ihm wird vorgeworfen Anfang Februar an einer zurzeit leerstehenden Gaststätte in der Fulda-Aue Sachschaden in vierstelliger Höhe angerichtet zu haben. Der junge Mann steht im Verdacht auf der Terrasse der Gaststätte randaliert und dabei das hölzerne Geländer zerstört zu haben. Zudem hat sich dieser nach aktuellen Erkenntnissen unbefugt Zutritt zu den zur Gaststätte gehörenden Fremdenzimmern verschafft und darin Möbel und andere Einrichtungsgegenstände beschädigt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs verantworten. Die Ermittlungen der Beamten der Bad Hersfelder Ermittlungsgruppe dauern an.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell