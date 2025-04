Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Mannes. Er steht im Verdacht, am Samstag, 15.06.2024, einen 20-jährigen Mann mit einer Flasche oder einem Glas am Hals verletzt zu haben. Seinen auffälligen grünen Pullover übergab er einer jungen Frau.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand geriet ein 20-jähriger Bielefelder in der Nacht auf Samstag, 15.06.2024, zunächst mit einer Gruppe in Streit, die sich vor einer Diskothek am Treppenaufgang zum Boulevard befanden. Der gesuchte Mann gehörte zu der Gruppe, die aus zwei Männern und zwei Frauen bestand.

In einer benachbarten Diskothek hielt sich der 20-Jährige schließlich gegen 04:00 Uhr am Tresen auf. Dort näherte sich der Gesuchte seinem Opfer von hinten an. Dann verletzte er den 20-Jährigen mit einem Glas oder einer Flasche am Hals schwer.

Nach der Tat verließ der junge Mann die Diskothek fluchtartig. Er lief durch die Unterführung am Hauptbahnhof und betrat einen Bahnsteig. Dort übergab er seinen auffällig grünen Kapuzenpullover an eine blonde Frau. Sie versteckte den Pullover daraufhin unter ihrem Oberteil.

Im Anschluss flüchtete der Täter, bekleidet mit T-Shirt und seiner weißen Cap in eine unbekannte Richtung.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/164438

Die junge Frau, die den grünen Pullover versteckte, wird auf 18 bis 25 Jahre geschätzt. Sie hat lange blonde Haare und eine normale Statur. Sie trug eine weiße Daunenjacke mit einer Kapuze, eine modische hellgraue Hose und weiße Sneaker mit Applikationen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identifizierung des abgelichteten Mannes beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-545-0.

Erste Meldung vom 17.06.2024, 11:45 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5802948

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell