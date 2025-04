POL-BI: Betrüger bietet gefälschte Sammelkarten an

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein 19-Jähriger scheiterte am Dienstag, 01.04.2025, bei dem Versuch ein hochwertiges E-Mountainbike aus einem Laden an der Schweriner Straße zu stehlen. Der 19-Jährige betrat gegen 18:00 Uhr das Fachgeschäft und zeigte Interesse an einem hochwertigen E-Mountainbike. Während der Probefahrt stellte sich sein Komplize von außen an die elektrische Schiebetür, ...

mehr