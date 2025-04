Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Leichtverletztem Mädchen im ÖPNV - Lkw gegen Linienbus

Bielefeld (ots)

HAK / Bielefeld / Oldentrup - Am Dienstagabend, 01.04.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem dänischen Lkw-Sattelzug mit Auflieger und einem Lippemobil-Bus der BVO Linie 351. Als ein 37-jähriger litauischer Lkw-Fahrer aus einer Firmenzufahrt in Höhe des Trainingszentrums des DSC Arminia Bielefeld nach rechts auf die Friedrich-Hagemann-Straße einbog, übersah er aus bislang noch unbekannten Gründen den von links herannahendem Linienbus der BVO, welcher ebenfalls in Richtung Potsdamer Straße fuhr. Der 57-jährige deutsche Busfahrer aus Detmold versuchte noch auszuweichen, dennoch streifte die Sattelzugmaschine mittig den vorbeifahrenden Bus. Hierbei wurde eine 13-jährige Schülerin aus Oerlinghausen leichtverletzt und der Ausstiegsbereich des Busses erheblich beschädigt. Das Mädchen wurde mit einer Knieverletzung der Kinderklinik in Bethel zugeführt. Durch die verunfallten Großraumfahrzeuge wurde die Friedrich-Hagemann-Straße völlig blockiert, so dass diese für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden musste. Aufgrund der vorgerückten Abendstunden hielten sich die Verkehrsbehinderungen jedoch in Grenzen.

