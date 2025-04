POL-BI: Werkzeug-Diebe gesucht

Bielefeld (ots) - LV / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagabend, 30.03.2025, entwendeten unbekannte Täter an der Brandenburger Straße zwei verschlossene Pedelecs. Die beiden Geschädigten verschlossen gegen 19:00 Uhr ihre beiden Pedelecs mittels Einsteckkette an einem Verkehrsschild. Zusätzlich seien beide Pedelecs durch eine weitere Einsteckkette aneinander befestigt worden. Als sie gegen 21:30 Uhr zu ihren Rädern ...

mehr