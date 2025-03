POL-BI: Diebstahl von zwei Pedelecs

Bielefeld (ots) - LV / Bielefeld / Baumheide - Zwischen Sonntagabend, 30.03.2025, und Montagmorgen, 31.03.2025, gelangte ein bisher unbekannter Täter in eine Wohnung an der Siebenbürger Straße. Nach polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter zwischen 19:30 Uhr und 00:35 Uhr Zutritt zu der Wohnung, welche sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Im Inneren durchsuchte er diese und nahm Bargeld sowie ...

mehr