Polizei Bielefeld

POL-BI: Spur aus Betriebsstoffen führt zu Unfallfahrzeug

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Pkw-Fahrer fuhr in der Nacht auf Dienstag, 01.04.2025, in drei geparkte Autos an der Brunnenstraße und verursachte einen hohen Sachschaden. Polizisten fanden den Unfallwagen, vom Fahrer fehlte jede Spur.

Gegen 01:10 Uhr in der Nacht wurde ein Anwohner von einem lauten Knall geweckt. Als er auf die Straße sah, erkannte er, dass zwei geparkte Fahrzeuge stark beschädigt worden waren.

Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten noch ein weiteres Fahrzeug mit deutlichen Kratzern und Dellen. Die Unfallspuren deuteten darauf hin, dass der Fahrer entgegen der Einbahnstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Turnerstraße gefahren war. Er war von der Fahrbahn abgekommen und touchierte zunächst einen VW Golf. Dann fuhr er in einen Daihatsu, der beim Aufprall auf einen dahinter geparkten BMW M4 geschoben wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Deutlich erkennbar war auch eine Spur mit ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Beamten folgten der Fährt über die Turnerstraße und über die Hermannstraße. Die Spur endete auf einem Supermarktparkplatz an der August-Bebel-Straße an einer stark beschädigten Mercedes E-Klasse. Der Wagen wies erheblich Unfallschäden an der Front und der rechten Fahrzeugseite auf. Auch der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer war inzwischen fußläufig geflüchtet.

Die Ermittlungen wegen Unfallflucht laufen nun gegen den 27-jährigen Halter aus Bielefeld.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 42 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell