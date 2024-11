Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in eine Wohnung gesucht

Kamen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Kamen Zeugen.

Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße am Freitag (08.11.2024) in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:35 Uhr auf.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell