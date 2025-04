Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Sattelzug beschädigt Bahnschranke

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Die Polizei sucht Zeugen und den Fahrer eines Sattelzuges, der am Mittwoch, 02.04.2025, an der Obere Hillegosser Straße eine Bahnschranke beschädigt haben soll.

Nach den bisherigen Informationen soll der Fahrer einer weißen Sattelzugmaschine gegen 12:59 Uhr am Bahnübergang der Obere Hillegosser Straße und der Straße Niedernholz eine Bahnschranke derart beschädigt haben, dass die Anlage in den Notmodus und auf das Ampelsignal Dauerrot schaltete. Der Lkw-Fahrer sei nach dem Anstoß kurz ausgestiegen und habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Die Beschädigungen an der Zugmaschine sollen im oberen Bereich der Fahrerkabine an einer außen montierten aerodynamischen Kunststoffsonnenblende entstanden sein.

Die Bahnanlage ist aktuell durch Bahnpersonal besetzt und soll bis zur Reparatur manuell geregelt werden. Der Schaden soll 10.000 Euro betragen.

Der Lkw-Fahrer soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und eine untersetzte Statur haben. Er trug ein weißes T-Shirt und hatte graue Haare.

Die Farbe des gesuchten Sattelzuges mit der beschädigten Fahrerkabine ist weiß.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell