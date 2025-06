Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Kofferraum - Diebstahl von E-Scooter - Diebstahl von Kennzeichen - Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Kofferraum

Schotten. Unbekannte verschafften sich am Freitag (20.06), in der Zeit von 13.45 bis 14.15 Uhr, auf derzeit nicht bekannte Art und Weise Zugriff zum Kofferraum eines blaue Chrysler Wrangler, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Vogelsbergstraße geparkt war. Aus diesem entwendeten sie ein Tablet im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von E-Scooter

Alsfeld. Am Freitagnachmittag (20.06.), in der Zeit von 15 bis 19.15 Uhr, entwendeten Unbekannte von dem Fahrradständer eines Schwimmbades in der Straße "An der Bleiche" einen E-Scooter der Marke Segway im Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Lauterbach. Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Samstag (21.06.) das vordere und hintere Kennzeichen (VB-A 3217) von einem Opel Zafira, der auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Marburger Straße geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Lauterbach. Am Samstagnachmittag (21.06), zwischen 14 und 19 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen schwarzen 5er BMW, der am Straßenrand in der Mozartstraße geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (ML)

