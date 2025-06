Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Treben. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Mittwochmorgen (04.06.2025), gegen 09:10 Uhr, in der Güterstraße im Ortsteil Plottendorf. Eine 73-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Baustellenbereich. Hierbei touchierte sie mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren den Ellenbogen eines 50-jährigen Bauarbeiters, der sich am Fahrbahnrand befand. Hierbei wurde der 50-Jährige leicht verletzt und vor Ort durch medizinisches Personal erstversorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

