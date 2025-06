Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten - 63-Jährige übergibt Bargeld an Betrüger

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 03.06.2025 erhielt eine 63-jährige Frau aus Altenburg einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er teilte der Frau mit, dass ihr Name im Zusammenhang mit derzeitigen Ermittlungen wegen eines Bandendeliktes stehe und sie nun zu ihrem eigenen Schutz ihr gesamtes Bargeld von ihrem Konto abheben solle. Trotz Zweifel der 63-Jährigen, konnte der Täter die Frau im Rahmen der Betrugsmasche überzeugen, einen niedrigen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abzuheben. Anschließend forderte der falsche Polizeibeamte die Geschädigte dazu auf, das Bargeld in eine Mülltonne zu legen. Dies tat die 63-Jährige in dem Glauben, ihr Geld sei nun sicher. Nach Bekanntwerden des Betruges begaben sich die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Altenburger Land umgehend zur besagten Mülltonne am nahegelegenen Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg. Zum Nachteil der 63-Jährigen konnte das Bargeld dort nicht mehr aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor solchen Betrugsmaschen. Echte Polizeibeamte fordern niemals telefonisch zur Übergabe von Geld auf. Wer ähnliche Anrufe erhält, sollte sofort auflegen und im Anschluss die Polizei mit einer gesonderten Eingabe der Telefonnummer kontaktieren. Zeugen, welche Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtige, auffälligen Personen an besagter Mülltonne oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0142373/2025) (SR)

