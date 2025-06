Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 11-Jähriger in Teich geschubst - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Ronneburg. Am späten Nachmittag des 27.05. 2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Teichgasse am Badergraben zu einem Vorfall, bei dem ein 11-Jähriger geschädigt wurde. Als dieser auf einer dort befindlichen Mauer saß, kamen vier Heranwachsende auf diesen zu und beleidigten ihn. Anschließend schubste einer der Jugendlichen den 11-Jährigen von der Mauer, sodass er in den dort befindlichen Teich stürzte. Hierbei verletzte sich dieser an seinem Knöchel. Daraufhin entfernten sich die Jugendlichen auf der Goethestraße in Richtung Grundschule.

Der 11-Jährige beschreibt die Personen wie folgt: Person 1 soll einen roten Pullover und eine schwarze Adidas Jogginghose getragen haben. Person 2 und 3 trugen eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Person 4 soll eine graue Jacke und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0136178/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell