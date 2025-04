Polizei Hagen

POL-HA: 56-Jähriger muss nach gefährlicher Körperverletzung ins Krankenhaus

Hagen-Vorhalle (ots)

Im Rahmen einer Streitigkeit wurde ein 56-Jähriger am Dienstag (08.04.2025) im Stadtteil Vorhalle verletzt. Zunächst geriet er um etwa 19.15 Uhr mit einem 50-jährigen Bekannten im Bereich der Schillerstraße / Eichendorffstraße in eine verbale Auseinandersetzung. Im Zuge dessen griff der Bekannte den Mann an, der dabei zu Boden ging und dort von dem 50-Jährigen weiterhin geschlagen und getreten wurde. Nachdem der Täter von ihm abgelassen hatte, rannte dieser davon. Der 56-Jährige wies nach der Auseinandersetzung mehrere Verletzungen auf und wurde von alarmierten Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort behandelt. Zudem brachten sie ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

