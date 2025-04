POL-HA: Jagdunfall in Dahler Waldgebiet - 66-jähriger Mann durch unbeabsichtigte Schussabgabe tödlich verletzt

Hagen-Mitte (ots) - Als ein 60-Jähriger am Dienstag (08.04.2025) um 08.30 Uhr mit seinem Lkw die Eickertstraße in Richtung Rembergstraße befuhr, hielt er zunächst an einer Fahrbahnmarkierung, die Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtern soll. Der Mann habe nach eigenen Angaben in beide Richtungen geschaut und fuhr dann wieder an. Er übersah jedoch eine 42-jährige Fußgängerin, die in Richtung Innenstadt ...

