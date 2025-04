Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Wohnungsraub - Wer kennt diese Männer?

Hagen-Haspe (ots)

Am Morgen des 8. Dezember 2024 kam es in Hagen-Haspe zu einem schweren Raub, bei dem ein 36-jähriger Mann vor seiner Wohnung von zwei Tätern überfallen und ausgeraubt wurde. Noch am selben Tag, gegen Mittag, setzten die Tatverdächtigen die gestohlene EC-Karte des Opfers ein, um im Bereich des Bahnhofsvorplatzes Einkäufe zu tätigen. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter ist männlich, von schlanker Statur, hat dunkle Haare und einen dunkelfarbigen Bart. Er trug eine blau-graue Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie eine schwarze Hose und sprach rumänisch. Der zweite Täter ist ebenfalls männlich, jedoch kräftiger gebaut, und hat dunkle Haare sowie einen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke mit schwarz abgesetztem Kragen sowie einem schwarz-weiß gemusterten Strickpullover bekleidet und sprach ebenfalls rumänisch. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zur Tat und den beschriebenen Männern unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/164959

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell