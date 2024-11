Polizei Bochum

POL-BO: Parfum gestohlen: Wer kennt diesen Mann? Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in Witten veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss das Foto eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/152296 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hat sich am 4. Oktober 2024 (Freitag) in dem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße 16 in der Wittener Innenstadt ereignet. Der Tatverdächtige wurde von Überwachungskameras dabei gefilmt, wie er etliche Parfums aus dem Regal nahm, sie in eine Tasche packte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) führt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell