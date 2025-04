Polizei Hagen

POL-HA: Schnell sein lohnt sich - freie Plätze weiterhin verfügbar: Pedelec- und E-Scooter-Trainings der Hagener Polizei in den Osterferien

Hagen (ots)

Schnell sein lohnt sich: Es sind weiterhin Plätze für die kostenlosen Pedelec- und E-Scooter-Trainings der Hagener Polizei in den Osterferien frei. Gemeinsam mit den Verkehrssicherheitsberatern der Behörde können Sie in der Jugendverkehrsschule (Am Sportpark 60 in 58097 Hagen) üben und ihr Fahrzeug noch besser kennenlernen. Alles was Sie für die Teilnahme an dem Fahrsicherheitstraining brauchen, sind ein Helm und ein eigenes E-Bike-/Pedelec/ein eigener E-Scooter.

E-Scooter- und Pedelec/E-Bike-Trainings (gemischte Gruppe) finden an folgenden Terminen statt:

Mittwoch, 23. April 2025, von 14.30 - 16.00 Uhr (Anmeldeschluss: 21. April, 12 Uhr)

Freitag, 25. April 2025 von 10.00 - 11.30 Uhr und (Anmeldeschluss: 23. April, 12 Uhr)

Freitag, 25. April 2025, von 13.00 - 14.30 Uhr (Anmeldeschluss: 23. April, 12 Uhr)

An folgenden Terminen finden zudem nur Pedelec- und E-Bike-Trainings statt:

Montag, 14. April 2025 von 10.00 - 11.30 Uhr (Anmeldeschluss: 11. April, 12 Uhr)

Montag, 14. April 2025 von 13.00 - 14.30 Uhr (Anmeldeschluss: 11. April, 12 Uhr)

Mittwoch, 16. April 2025 von 11.30 Uhr bis 13 Uhr (Anmeldeschluss: 14. April, 12 Uhr)

Mittwoch, 16. April 2025 von 16 Uhr bis 17.30 Uhr (Anmeldeschluss: 14. April, 12 Uhr)

Mittwoch, 23. April 2025, von 11.30 - 13 Uhr (Anmeldeschluss: 21. April, 12 Uhr)

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de anmelden. Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Sollten Sie keine Zusage erhalten haben, sind die Termine leider schon ausgebucht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell