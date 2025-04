Polizei Hagen

POL-HA: Wechselseitige Körperverletzung am Hauptbahnhof

Hagen-Mitte (ots)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung am Bahnsteig gerieten am Montagabend (07.04.2025) mehrere Personen auf dem Berliner Platz körperlich aneinander. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Parteien gemeinsam in einem Zug in Richtung Hagen unterwegs und sind bereits dort in Streit geraten. Zwei 32- und 31-jährige Männer hörten Musik und wurden darauf von einem 19-jährigen Mann und zwei 20- und 24-jährigen Frauen angesprochen. Der verbale Streit eskalierte auf dem Berliner Platz. Dort schubsten sich die Beteiligten zum Teil zu Boden und mussten durch Polizeibeamte voneinander getrennt werden. Die Kripo ermittelt nun wegen der wechselseitigen Körperverletzung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell